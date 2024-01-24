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Amasya'da Kardeşlerin Oto Yıkamacıda Hırsızlık Girişimi - Son Dakika
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Amasya'da Kardeşlerin Oto Yıkamacıda Hırsızlık Girişimi

Amasya'da 12 ve 14 yaşında olan iki kardeş, bir oto yıkamacıya girerek hırsızlık yaptı. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayda, kardeşler 500 TL, motosiklet anahtarı ve depo anahtarı çalarak kayıplara karıştı. İş yerinin sahibi durumu fark ederek polise haber verdi ve şikayetçi oldu. Polis, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek kardeşleri yakalamak için çalışma başlattı.

24.01.2024 - 13:24,  Güncelleme: 13:40
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AMASYA'da birisi 12 diğeri 14 yaşında olan iki kardeşin bir oto yıkamacıya girerek hırsızlık yaptığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Çelebi Mehmet Caddesi'nde bulunan bir otoparkın alt katındaki oto yıkamacıda meydana geldi. İşletmeciliğini Ömer Can Gökçe'nin yaptığı iş yerine gelen M.D. (12) ve L D. (14) isimli iki kardeş, kapıyı tornavidayla zorlayarak açtı. İçeriye giren iki kardeş 500 TL, motosiklet anahtarı ve depo anahtarı alarak kayıplara karıştı. Sabah işe gelen Ömer Can Gökçe ortalığın dağınık olduğunu görünce olayın hırsızlık olduğunu anlayarak durumu polise haber verdi ve şikayetçi oldu.

POLİS GÜVENLİK KAMERALARINI İNCELEDİ

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olayını M.D. ile L D.'nin gerçekleştirdiği tespit ederek yakalaması için çalışma başlattı. Hırsızlık olayı iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

Amasya\'da Kardeşlerin Oto Yıkamacıda Hırsızlık Girişimi
Kaynak: DHA
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Ömer Can, Çelebi, Gökçe, Güvenlik, Hırsızlık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Amasya'da Kardeşlerin Oto Yıkamacıda Hırsızlık Girişimi - Son Dakika
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