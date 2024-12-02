Amasya'da Kasiyersiz Alışveriş Deneyimi - Son Dakika
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Amasya'da Kasiyersiz Alışveriş Deneyimi

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Öğrenciler, 'Güven Manavı' ile kasiyersiz meyve alarak dürüstlük ve sorumluluk öğreniyor.

02.12.2024 12:34
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Amasyalı öğrencilerden 'Güven Manavı'nda kasiyersiz alışveriş

AMASYA - Amasya'da dürüstlük ve güvenirliği kazandırmak amacıyla Ziyapaşa Ortaokulu'nda oluşturulan 'Güven Manavı'nda öğrenciler kumbaraya para atarak kasiyersiz meyve alışverişi yapıyor. Okul yöneticileri bekledikleri sonucu gördü, manavın kasası hiç açık vermedi.

800'den fazla öğrencinin bulunduğu eğitim yuvasında okul müdürü ve öğretmenler öğrencilerine karşılıklı güvendiklerini göstermek adına 'Güven Manavı' projesini hayat geçirdi. Proje kapsamında öğrenciler kendi başlarına teneffüs ve öğle aralarında manav bölümüne gelerek elma, mandalina, muz ve armut gibi meyvelerden alarak parayı kumbaraya atıyor. Bu uygulama sayesinde besleyici meyveler yiyen öğrencilere küçük yaşta alışveriş kültürünün yanı sıra sorumluluk bilincinin de aşılanması hedefleniyor.

"Kasamız hiç açık vermedi"

Okulu müdürü Kamil Tayyar, "Bu projeyi uygulamaktaki amacımız öğrencilerimizin sorumluluk, güven, dürüstlük gibi temel insani değerleri davranış olarak benimsemeleri ve uygulamalarını sağlamaktır" dedi.

Tanesi 5 TL'den satılan meyveleri kar amacı gütmeden mahalle manavından aldıklarını anlatan Tayyar, "Kasamız bugüne kadar hiç açık vermedi. Öğrencilerimize güveniyorduk. Onlar da bizi mahcup etmedi. En büyük karımız güven" diye konuştu.

Öğrencilerden Nebiha Yapal ise "Bu manavda personel yok. Meyveleri kendimiz alıyoruz. Para üstünü de kutudan alıyoruz. Çok güzel bir uygulama. Birbirimize güvenmeyi ve dürüst olmayı öğretiyor" şeklinde konuştu.

Amasya\'da Kasiyersiz Alışveriş Deneyimi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Amasya'da Kasiyersiz Alışveriş Deneyimi - Son Dakika

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