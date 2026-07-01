Amasya'da Kaza: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Amasya'da Kaza: Sürücü Yaralandı

Amasya\'da Kaza: Sürücü Yaralandı
01.07.2026 19:11
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Amasya'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, park halindeki iki araca çarptı ve yaralandı.

AMASYA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki iki araca çarptı. Sürücünün yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Hacı İlyas Mahallesi Hüseyin Nihal Adsız Caddesi'nde meydana geldi. Hastane randevusuna gitmek üzere yola çıkan Alev B. yönetimindeki 48 JL 648 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halinde bulunan iki araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda hasar meydana gelirken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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