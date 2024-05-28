Amasya\'da Kenevir Yetiştiren Şüpheli Tutuklandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde kenevir yetiştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Jandarma ekipleri, teknik ve fiziki çalışmaları neticesinde Merzifon- Samsun kara yolunda belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Adreste yapılan aramada 304 kök kenevir ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.H.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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