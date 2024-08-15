Amasya'da kurulacak istasyonlarla deprem hareketleri 24 saat izlenebilecek - Son Dakika
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Amasya'da kurulacak istasyonlarla deprem hareketleri 24 saat izlenebilecek

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından fayların hareketleri ve jeofiziksel parametrelerinin gözlenerek risk hesaplamalarının yapılması için Amasya Belediyesi, Doğa Hareketler Araştırma Derneği (DOHAD) ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) iş birliği yapıyor. Amasya il sınırları içerisinde kurulacak istasyonlarla fay hareketleri ve jeofiziksel parametreler 24 saat boyunca izlenebilecek.

15.08.2024 16:20
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Amasya'da kurulacak istasyonlarla deprem hareketleri 24 saat izlenebilecek.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından fayların hareketleri ve jeofiziksel parametrelerinin gözlenerek risk hesaplamalarının yapılması için Doğa Hareketler Araştırma Derneği (DOHAD), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile Amasya Belediyesi arasında iş birliği yapıldı.

Bu kapsamda, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi ile Doğa Hareketler Araştırma Derneği Başkanı Fuat Agalday arasında protokol imzalandı.

Kurulacak istasyonlarla "Çoklu parametre izleme yöntemi" ile Amasya il sınırları içerisinde bulunan Boğazköy, Yeşilyenice ve Karasenir mevkileri üzerinde bulunan fayların hareketleri ve jeofiziksel parametreleri gözlenecek.

Kaynak: AA

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