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Amasya'da Mezbaha Çalışanı Boğanın Saldırısı Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Amasya'da Mezbaha Çalışanı Boğanın Saldırısı Sonucu Hayatını Kaybetti

Amasya'da mezbaha çalışanı Kadir Bilen, boğanın saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Boğa, kesim için mezbahaya getirildikten sonra Bilen'e saldırdı ve ağır yaraladı. Diğer çalışanların müdahalesiyle boğa sakinleştirildi. Bilen, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

14.12.2023 - 19:37,
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AMASYA'da mezbaha çalışanı Kadir Bilen (58), boğanın saldırısı sonucu hayatını kaybetti. O anlar ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Olay bugün öğle saatlerinde kent merkezinde bulunan mezbahada meydana geldi. Kesim için mezbahaya getirilen boğa, araçtan indirildikten sonra görevli Kadir Bilen'e saldırdı. Boğanın boynuzlarıyla ağır yaralanan Bilen kanlar içerisinde yerde kaldı. Diğer mezbaha çalışanlarının müdahalesiyle sakinleştirilen boğa kesim alanına götürüldü. Ağır yaralanan Bilen olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Bilen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Boğanın saldırma anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi. (DHA)

Amasya\'da Mezbaha Çalışanı Boğanın Saldırısı Sonucu Hayatını Kaybetti
Kaynak: DHA
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