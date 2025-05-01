Amasya'da öğrencilere sıcak bir başlangıç: "En Sağlıklı Kase" projesi hayata geçti

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesinde Şehit Polis Ahmet Yaşar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, öğrencileri ve öğretmenleri için örnek teşkil edecek bir uygulamayı hayata geçirdi. Okul yönetimi tarafından başlatılan "En Sağlıklı Kase" projesi çerçevesinde, her hafta bir gün ilk teneffüs zili çalar çalmaz okulun öğrencilerine ve öğretmenlerine sıcacık çorba ikram edilecek.

Öğrencilerin ve öğretmenlerin güne daha enerjik ve içten bir başlangıç yapmasını amaçlayan bu proje, okulda büyük bir memnuniyetle karşılandı. İlk uygulaması geçen günlerde yapılan projede, öğrenciler teneffüs zilinin çalmasıyla birlikte sıraya girerek özenle hazırlanan sıcak çorbalarını aldılar.

11 sınıf bilişim teknolojileri alanı öğrencisi Yusuf Yüksel, "Bu etkinlik sabahları bize Serkan hocamızın yaptığı sağlıklı beslenme ile alakalı çorba dağıtım etkinliği. Sadece poğaça ve simitle beslenmeden ziyade çorbayla ya da farklı sağlıklı besinler almamızı sağlayan bir etkinlik. Memnunum, sabahları çorba içmek karına iyi geliyor" dedi.

Öğrenci Seyit Efe Güre, "Arkadaşlarımızla birlikte sohbet edip, çorbamızı içtik. Her sabah aç gelmemize karşı çıkmak için, sağlıklı beslenmemiz için hocalarımız böyle bir şey uyguladı. Kaymakamımızı, belediye başkanımızı bir daha ki çorba gününe bekleriz" diye konuştu.

Okul Müdürü Serkan Ünal ise proje ile ilgili yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimizle beraber sağlıklı beslenmek için 'En Sağlıklı Kase' aktivitesi başlattık. Organizasyonumuzun amacı sabahları okulumuza kahvaltısız gelen, aç gelen, uykusuz dikkati dağınık gelen öğrencilerimizle beraber bir çalıştay oluşturmaktı. Okulumuzun yiyecek ve içecek bölümü öğretmeni Kübra hocamız bize yardımcı oldu. Her hafta bir gün öğrencilerimizle beraber, burada çorba aktivitesi gerçekleştireceğiz. Hem öğrencilerimizin okula aidiyet duygusu gelişecek, sürekli olarak sınıflar değişecek, sürekli olarak ürünlerde değişecek" ifadelerini kullandı.

"En Sağlıklı Kase" projesi, sadece öğrencilerin ve öğretmenlerin fiziksel ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda okulda birlik ve beraberlik duygusunu da pekiştiriyor. Sıcak bir kase çorbanın etrafında bir araya gelen öğrenciler ve öğretmenler, samimi bir ortamda sohbet etme imkanı da buluyorlar.