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Amasya'da Otomobil Ağaca Çarptı: Hamile Sürücü Hafif Yaralandı - Son Dakika
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Amasya'da Otomobil Ağaca Çarptı: Hamile Sürücü Hafif Yaralandı

Amasya'da meydana gelen kazada, 5 metre yükseklikten bahçeye düşen ve ağaca çarpan otomobilin 5 aylık hamile sürücüsü hafif yaralandı. Sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

26.01.2024 - 09:35,  Güncelleme: 09:36
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AMASYA'da 5 metre yükseklikten bahçeye düşüp, ağaca çarpan otomobilin 5 aylık hamile sürücüsü Seren Dinçer Gevrek (33), hafif yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Ziyaret beldesi yolu Aynalı Mağara mevkisinde meydana geldi. Seren Dinçer Gevrek yönetimindeki 05 ABR 909 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak 5 metre yükseklikten bahçeye düşerek ağaca çarptı. İhbarla kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 5 aylık hamile sürücü hafif yaralandı. Tedbir amaçlı ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerafeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu belirtildi.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.(DHA)

Amasya\'da Otomobil Ağaca Çarptı: Hamile Sürücü Hafif Yaralandı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Amasya'da Otomobil Ağaca Çarptı: Hamile Sürücü Hafif Yaralandı - Son Dakika
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