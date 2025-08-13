Amasya\'da Otomobil Devrildi: 3 Yaralı

Amasya'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Erdal Ç. yönetimindeki 35 AC 6531 plakalı otomobil, Doğantepe mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
