 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Amasya'da Otomobil Köprüden Nehre Uçtu: 1 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi

Amasya'da Otomobil Köprüden Nehre Uçtu: 1 Ölü

Amasya'da İstasyon Köprüsü üzerinden Yeşilırmak Nehri'ne uçan otomobilin sürücüsü Anıl Aşçı hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Amasya\'da Otomobil Köprüden Nehre Uçtu: 1 Ölü
16.12.2023 - 13:22,
Abone Ol

AMASYA'da, köprüden Yeşilırmak Nehri'ne uçan otomobilin sürücüsü Anıl Aşçı (25) yaşamını yitirdi. Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında, kent merkezindeki İstasyon Köprüsü'nde meydana geldi. Anıl Aşçı yönetimindeki 35 KFY 09 plakalı otomobille seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybedip, İstasyon Köprüsü üzerinden Yeşilırmak Nehri'ne düştü. Çevredekilerin ihbarıyla Amasya Belediyesi İtfaiyesi su altı kurtarma, polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Kurtarma ekipleri, Aşçı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobil vinçle sudan çıkarıldı, Aşçı'nın cansız bedeni ise hastane morguna kaldırıldı. Aşçı'nın kullandığı otomobilin, köprünün üzerinden Yeşilırmak Nehri'ne düşme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya'da Otomobil Köprüden Nehre Uçtu: 1 Ölü - Son Dakika


13:00
Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah hayatını kaybetti Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah hayatını kaybetti
12:47
G.Saray maçında topa tutulan Belhanda'ya Murat Sancak'tan olay sözler: Böyle devam ederse çıkart G.Saray maçında topa tutulan Belhanda'ya Murat Sancak'tan olay sözler: Böyle devam ederse çıkart
12:24
84 yaşındaki kadın köpek saldırısına uğradı 84 yaşındaki kadın köpek saldırısına uğradı
12:19
İstanbul'u da etkisi altına aldı! 38 saat aralıksız yağmur bekleniyor İstanbul'u da etkisi altına aldı! 38 saat aralıksız yağmur bekleniyor
11:35
CHP'li vekil Saadet'e geçti! Saadet-Gelecek grubu düşmüyor CHP'li vekil Saadet'e geçti! Saadet-Gelecek grubu düşmüyor
11:31
Fenerbahçe, Türk kulüpleri arasında UEFA ülke puanı klasmanında lider Fenerbahçe, Türk kulüpleri arasında UEFA ülke puanı klasmanında lider
11:20
Prens Harry, İngiliz yayın grubuna açtığı telefon dinleme davasını kazandı Prens Harry, İngiliz yayın grubuna açtığı telefon dinleme davasını kazandı
11:11
Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde

Son Dakika
13:00 Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah hayatını kaybetti
12:47 G.Saray maçında topa tutulan Belhanda'ya Murat Sancak'tan olay sözler: Böyle devam ederse çıkart
12:24 84 yaşındaki kadın köpek saldırısına uğradı
12:19 İstanbul'u da etkisi altına aldı! 38 saat aralıksız yağmur bekleniyor
11:35 CHP'li vekil Saadet'e geçti! Saadet-Gelecek grubu düşmüyor
11:31 Fenerbahçe, Türk kulüpleri arasında UEFA ülke puanı klasmanında lider
11:20 Prens Harry, İngiliz yayın grubuna açtığı telefon dinleme davasını kazandı
11:11 Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde
11:09 İYİ Parti'de kriz! CHP ile işbirliği çağrısı yapan Ayhan Pala'nın adaylığı iptal edildi
11:06 Athena konserine giden Nurgül Yeşilçay, Gökhan Özoğuz'u topa tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2023 13:59:54. #1.11#
SON DAKİKA: Amasya'da Otomobil Köprüden Nehre Uçtu: 1 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement