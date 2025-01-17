Amasya'da polisler, şehit meslektaşlarının kızını karne gününde yalnız bırakmadı

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Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, şehit polis memuru Samet Özbakış'ın kızı Alya Zümra'yı karne aldığı gün okulunda ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, polis ekipleri, Alya Zümra'yı Amasya Bahçeleriçi Şehit Recep Gülen İlkokulu'nda ziyaret edip karne hediyesini verdi.

Paylaşımda, "Şehit babasının aziz hatırasını yaşatmak amacıyla küçük öğrencimize destek olmak ve moral vermek için okulunu ziyaret ettik. Şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak bizim en büyük görevimizdir. Alya Zümra kızımıza eğitim hayatında başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.