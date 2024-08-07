Amasya'da Roma dönemine ait mezarlarda insan kemikleri bulundu - Son Dakika
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Amasya'da Roma dönemine ait mezarlarda insan kemikleri bulundu

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Amasya'da bir inşaatın temel kazısında Roma dönemine ait 2 bin yıllık mezarlarda insan kemikleri bulundu. Kazı çalışmaları devam ediyor.

07.08.2024 18:28
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AMASYA'da temel kazısında bulunan 2 bin yıllık Roma dönemine ait mezarlarda insan kemikleri bulundu.

Hızırpaşa Mahallesi'nde bir inşaatın temel kazısında Roma dönemine ait biri aile mezarı olmak üzere 3 eski mezar bulundu. Mezarlarda tahribat oluşunca çalışmalar durduruldu. Bunun üzerine alana gelen Amasya Arkeoloji Müzesi ekipleri mezarlarda inceleme yaptı.

Müze Müdürlüğü ekipleri, bölgede kazı çalışması başlattı. Ekipler, mezarlarda buldukları irili ufaklı 30'dan fazla kemik parçasını tek tek toplayıp muhafaza altına aldı. Roma dönemine ait mezarlarda çalışmalar devam ediyor.

Amasya\'da Roma dönemine ait mezarlarda insan kemikleri bulundu
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Amasya'da Roma dönemine ait mezarlarda insan kemikleri bulundu - Son Dakika

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