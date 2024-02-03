Amasya\'da sağlık çalışanları İsrail\'in Gazze\'ye saldırılarına tepki gösterdi

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Amasya'da sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla "sessiz yürüyüş" düzenledi.

Pirinççi Mahallesi'nde toplanan sağlık çalışanları, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile Filistin'e destek mesajları içeren dövizlerle, Yavuz Selim Meydanı'na kadar yürüdü.

Dr. Elif Sakallı, grup adına yaptığı açıklamada, son 120 günde 11 bin 500'ü çocuk, 8 bini kadın olmak üzere 26 bin 751 kişinin İsrail tarafından katledildiğini söyledi.

İsrail'in Filistin'de uyguladığı sistematik zulüm ve işgalin devam ettiğini vurgulayan Sakallı, şunları kaydetti:

"Evler, okullar, hastaneler bombalanıyor, Gazze halkı abluka altında açlığa mahkum ediliyor. Su vanalarını kapatan, tarlaları bombalayan ve kente gıda girişlerini engelleyen İsrail, bunları tüm dünyanın gözü önünde, saklamaya dahi gerek görmeden alenen gerçekleştiriyor. Hekimler ve sağlık çalışanları olarak tutuklansalar da öldürülseler de görevleri başından ayrılmayan Gazzeli meslektaşlarımızı tekrar selamlıyoruz."

Protesto, dua edilmesinin ardından sona erdi.