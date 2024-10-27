Amasya'da Sıcak Asfalt Çalışmaları İncelendi - Son Dakika
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Amasya'da Sıcak Asfalt Çalışmaları İncelendi

Amasya\'da Sıcak Asfalt Çalışmaları İncelendi

Vali Bakan, Taşova'da sıcak asfalt çalışmalarını inceledi, 80 km asfalt hedefi belirtti.

27.10.2024 22:16
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Amasya Valisi Önder Bakan, Taşova ilçesinde yapılan sıcak asfalt çalışmalarını inceledi.

Vali Bakan, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, Taşova Kaymakamı Salih Kartal, Özel İdare Genel Sekreteri Erdin Acar ve il genel meclis üyeleri ile Kumluca ve Çakırsı köyleri grup yolunda yapılan çalışmaları inceledi.

Her yıl hizmetleri artırmayı hedeflediklerini ifade eden Bakan, "İl Özel İdaremizin başarılı çalışmaları ile köy grup yollarımızı sıcak asfalt ile buluşturuyoruz. Çalışmalarımız sıcak ve sati kaplama şeklinde devam ediyor. Her iki çalışmalarımızı yıl sonuna kadar bütçe imkanları ölçüsünde tamamlamış olacağız ve daha da artırmaya çalışacağız. Bu çalışmamız tamamlandığında 6 bin 500 metre sıcak asfalt yapmış olacağız." dedi.

Bakan, Amasya Özel İdaresi olarak bu yıl yaklaşık 80 kilometre sıcak asfalt yaptığını sözlerine ekledi.

AK Parti Amasya Milletvekili İpek de vatandaşların ayağına her türlü hizmeti götürmek istediklerini ifade ederek, "Bizler sadece yol değil sulama ve içme suyu konularında da vatandaşlarımıza hizmet etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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