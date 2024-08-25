Amasya'da su kesintileri başladı - Son Dakika
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Amasya'da su kesintileri başladı

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Amasya'da içme sularının yetersiz olması nedeniyle 2 haftadır gece saatlerinde farklı mahallelerde su kesintileri başladı. Belediye Başkanı Turgay Sevindi, suyun yetersizliği sebebiyle önlem alındığını ve kesintilerin gece saatlerinde yapıldığını belirtti.

25.08.2024 03:08  Güncelleme: 03:13
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Amasya'nın 10 günlük suyu kaldı

AMASYA - Amasya'da içme sularının yetersiz olması nedeniyle 2 haftadır gece saatlerinde farklı mahallelerde su kesintileri başladı. Alarm gibi açıklama yapan Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, "Sürekli su verdiğimizde 10 gün yetecek kadar suyumuz var" dedi.

Türkiye kurak ve yağışsız bir dönemden geçerken belediyeler kendi inisiyatifleriyle bazı çözümlere başvuruyor. Yaptığı esnaf gezisinin görüntülerini paylaşıp günlük kullanılan suyla depoya gelen su arasında fark oluşmaya başladığı için yaptıkları su kesintilerine değinen Başkan Sevindi, "Yağış olmaması sebebiyle suyumuz az. Sürekli su verdiğimizde de 10 gün yetecek kadar suyumuz var. O yüzden insanların en az su kullandığı vakitte gece keserek vatandaşı da çok mağdur etmeden depolardaki eksiği gidermeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Belediye, önceden önlem alınması amacıyla 00.00 - 07.00 saatleri arasında kesinti olacak mahalleleri sosyal medya hesabından duyuruyor.

Amasya\'da su kesintileri başladı
Kaynak: İHA

Turgay Sevindi, Amasya, Çevre, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya'da su kesintileri başladı - Son Dakika

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