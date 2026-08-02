Amasya\'da Takla atan Araçta 4 Yaralı

AMASYA'nın Taşova ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobilde bulunan aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Taşova ilçesine bağlı Çambükü köyü mevkisinde meydana geldi. Tokat'ın Erbaa ilçesinden Amasya istikametine seyir halinde olan Hidayet T. (51) yönetimindeki 34 EA 1821 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Hidayet T. ile araçta bulunan eşi Nusret Özlem T. (40), çocukları A.T. (8) ve E.Ö. (13) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.