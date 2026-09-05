Amasya'da traktör devrildi, devrilen traktörün altında kalan E.P. hayatını kaybetti
Amasya merkeze bağlı Karaçavuş köyünde A.P. yönetimindeki traktör devrildi. Kazada E.P. hayatını kaybederken, sürücü ve iki kişi yaralandı; yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Amasya'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Merkeze bağlı Karaçavuş köyünde, A.P. (64) idaresindeki 66 HN 315 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü A.P. ile traktörde bulunan İ.P. (76), R.P. (55) ve E.P. (38), ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Yaralılardan E.P. hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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