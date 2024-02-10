Amasya'da traktör dolandırıcılığı: 340 bin lira geri iade edildi - Son Dakika
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Amasya'da traktör dolandırıcılığı: 340 bin lira geri iade edildi

Amasya\'da traktör dolandırıcılığı: 340 bin lira geri iade edildi

Amasya'da traktörünü satmak isteyen bir çiftçi, 'sazan sarmalı' olarak bilinen yöntemle dolandırıldı. Polis ekiplerinin çalışması sonucunda çiftçinin hesabına 340 bin lira iade edildi. Dolandırıcılar, çiftçinin bilgilerini kopyalayarak sahte bir satış ilanı oluşturdu ve kendini alıcı olarak tanıtarak çiftçiyi dolandırdı. Polis, dolandırıcının kimliğini tespit ederek parayı geri aldı. Çiftçi, polise teşekkür ederek mağduriyetinin giderildiğini belirtti.

10.02.2024 13:03
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Amasya'da traktör satmak isteyen ve "sazan sarmalı" olarak nitelendirilen yöntemle dolandırılan çiftçinin 340 bin lirası, polis ekipleri sayesinde hesabına iade edildi.

Amasya'da traktörünü satmak için bir internet sitesine ilan veren Ferhat G'nin bilgilerini kopyalayan şüpheliler, benzer görsellerle sahte satış ilanı oluşturdu.

Kendini satıcı gibi göstererek aracı satın almak isteyen kişi ile görüşen zanlı, Ferhat G'ye de kendini alıcı olarak tanıttı.

Satıcı Ferhat G. ile alıcıyı ayrı ayrı arayarak noterde buluşturan zanlı, 340 bin liralık satış bedelinin kendi hesabına aktarılmasını sağladı.

Ferhat G'nin, traktörün satışını vermesine rağmen paranın kendi hesabına gelmediğini fark edince dolandırıldıklarını anlayan tarafların şikayeti üzerine harekete geçen polis, "sazan sarmalı" olarak nitelendirilen yöntemle dolandırıcılık yapan zanlının H.K.K. olduğunu belirledi.

Amasya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dolandırıcıya gönderilen 340 bin liranın önce bloke edilmesini, ardından da gönderilen hesaba geri aktarılmasını sağladı.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalan H.K.K, Amasya'ya getirilerek emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Amasya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek teşekkür eden Ferhat G, "340 bin lira dolandırılmıştım. Bir kuruş bile mağduriyetim olmadı, paramın tamamı bana iade edildi. Teşekkür için geldim, sağ olsunlar, güzel bir şekilde ağırladılar." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Siber Suçlarla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, Amasya, Dolandırıcılık, Güncel, Son Dakika

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