Amasya'da Tuvalden Sahaya projesi özel gereksinimli öğrenciler için açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Amasya'da Tuvalden Sahaya projesi özel gereksinimli öğrenciler için açıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Amasya\'da Tuvalden Sahaya projesi özel gereksinimli öğrenciler için açıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'da özel gereksinimli öğrenciler için TÜBİTAK 4008 destekli "Tuvalden Sahaya: Sanat ve Spor Akademisi" projesi açıldı. 5-9 Ekim 2026'da voleybol, körling, ritim ve VR etkinlikleriyle öğrencilerin motor becerileri, sosyal uyumu ve özgüveni artırılacak.

Amasya'da özel gereksinimli öğrencilerin gelişimini desteklemek amacıyla hazırlanan "Tuvalden Sahaya: Sanat ve Spor Akademisi" projesinin açılışı yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde ve TÜBİTAK 4008 programı kapsamında desteklenen projenin açılış törenine, Denetim Grubu Başkanı Bakanlık Başmüfettişi Mahmut Çaylak, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, müfettişler, idareciler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Amasya Üniversitesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen projeyle, özel gereksinimli öğrencilerin sanatsal üretim, uyarlanmış spor faaliyetleri ve sanal gerçeklik (VR) deneyimleriyle motor becerilerinin, sosyal uyumlarının ve özgüvenlerinin artırılması hedefleniyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Katipoğlu, törende yaptığı konuşmada, bu tür çalışmaların kapsayıcı eğitim anlayışının önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak emeği geçenlere teşekkür etti. Katipoğlu, açılışın ardından öğrencilerle "Tanışma Topu" oyununu oynadı.

5-9 Ekim 2026 tarihleri arasında sürecek proje kapsamında voleybol, körling, ritim atölyeleri, açık alan tuval çalışmaları ve VR uygulamaları gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA
VoleybolTübitakEğitimGüncelAmasyaSanatYaşamSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ’ın son hali Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ'ın son hali
3 kentimiz deprem fırtınası yaşıyor 18 saatte dikkat çeken tablo 3 kentimiz deprem fırtınası yaşıyor! 18 saatte dikkat çeken tablo
TFF duyurdu, Jose Mourinho bayram etti Bu haberin gelmesini hiç beklemiyordu TFF duyurdu, Jose Mourinho bayram etti! Bu haberin gelmesini hiç beklemiyordu
MHK Başkanı’nın istifası sonrası Ali Koç’un o sözleri yeniden gündemde MHK Başkanı'nın istifası sonrası Ali Koç'un o sözleri yeniden gündemde
Caddeyi birbirine kattı, yetmedi polise saldırdı Caddeyi birbirine kattı, yetmedi polise saldırdı
’Güneşin Doğduğu Yer’ dizisinde pes dedirten ahlaksız teklif 'Güneşin Doğduğu Yer' dizisinde pes dedirten ahlaksız teklif
18:27
MHK Başkanlığı için yeni bir isim daha ortaya çıktı
MHK Başkanlığı için yeni bir isim daha ortaya çıktı
18:07
Cemil Tugay’dan AK Parti iddialarına ilk yanıt: Bir kararın eşiğindeyim
Cemil Tugay’dan AK Parti iddialarına ilk yanıt: Bir kararın eşiğindeyim
18:00
Fon skandalına adı karışan Fatma Betül Sayan Kaya’dan “Tek başıma değildim“ mesajı
Fon skandalına adı karışan Fatma Betül Sayan Kaya'dan "Tek başıma değildim" mesajı
17:48
Naci Görür’ün “Risk altında“ dediği ilimiz: Dikkatli olsunlar
Naci Görür'ün "Risk altında" dediği ilimiz: Dikkatli olsunlar
17:20
İspanyollar duyurdu Real Madrid, Arda Güler’e imzayı attırdı
İspanyollar duyurdu! Real Madrid, Arda Güler'e imzayı attırdı
16:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3.5 ton ağırlığındaki uzay aracımız yüzde 80 yerlilik oranına sahip
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3.5 ton ağırlığındaki uzay aracımız yüzde 80 yerlilik oranına sahip
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2026 18:34:31. #.0.2#
SON DAKİKA: Amasya'da Tuvalden Sahaya projesi özel gereksinimli öğrenciler için açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei