Amasya'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Amasya'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Şüpheli Yakalandı

Amasya\'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Şüpheli Yakalandı

Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullananlara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda B.G'nin üzerinde yapılan aramada 4 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan B.G, ifadesi alınmak üzere Gümüşhacıköy Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

19.04.2024 14:09
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Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullananlara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda durumundan şüphelendikleri B.G'nin üzerinde yapılan aramada 4 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.G, ifadesi alınmak üzere Gümüşhacıköy Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Amasya'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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