Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.
Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullananlara yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda durumundan şüphelendikleri B.G'nin üzerinde yapılan aramada 4 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan B.G, ifadesi alınmak üzere Gümüşhacıköy Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Amasya'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Mondihome Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. Bordo-mavili futbolcular, antrenmanın son bölümünde taktiksel ağırlıklı çalıştı. Takım, akşam saatlerinde özel uçakla Kayseri'ye hareket edecek.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde yapılan çalışmalar sonucunda Ordu'da inşa edilen Rüsumat No: 4 Gemisi ve Açık Hava Müzesi, geçen yıl nisanda ziyarete açıldı. Gemi ve müze, bir yılda 350 bin kişi tarafından ziyaret edildi.
Vezirköprü ilçesinde düzenlenecek olan 2024 Türkiye Offroad Şampiyonası için hazırlık toplantısı Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın başkanlığında gerçekleştirildi. Şampiyona, 7 yarıştan oluşacak ve ilk ayağı Vezirköprü'de düzenlenecek. Şampiyonaya 38 farklı ilden 2 bin kişilik bir grup katılacak. Şampiyona, 14'üncü kez Vezirköprü'de düzenlenerek binlerce sporseveri bir araya getirecek.
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, kentte düzenlenen Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarına katıldı. Başkan Köksal, fuarın şehir ekonomisine can suyu olmasını temenni etti.
Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Tokat'ın Sulusaray ilçesi merkezli dünkü depremden etkilenen Kadışehri, Çekerek, Aydıncık ve Akdağmadeni ilçelerine bağlı köylerde 8 cami, 147 ev ve 14 ahırın hasar gördüğünü söyledi. AFAD ekipleri, vatandaşlara çadır, battaniye ve yemek dağıttı. Vali Özkan, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunarak, altyapıda herhangi bir arıza olmadığını belirtti.
Malatya'nın Pütürge ilçesinde doğal alanı bulunan Peşmen Nevruzu endemik bitkisi, Beydağı Tabiat Parkı'na dikildi. Vali Ersin Yazıcı'nın eşi Hanife Yazıcı, Şehit Murat Doğru İlkokulu öğrencileriyle düzenlenen etkinliğe katıldı. Etkinlik, çocukların doğa sevgisini ve çevre bilincini geliştirmeyi amaçlıyor.
Trabzon'da Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri bünyesinde faaliyet gösteren 'Alo 199' çağrı merkezinin kapatılma kararı, çalışanlar tarafından protesto edildi. Çalışanlar, kararın Trabzon'un ekonomisine zarar vereceğini ve 350 kişinin işsiz kalacağını belirterek tepki gösterdi.
İnebolu Belediye Başkanı Engin Uzuner, belediyenin önceki döneminden kalan borçların listesini gösteren afişi belediye binası duvarına astırdı. Afişte 45 milyon 927 bin 762 TL borç olduğu belirtildi.
Erzurum Büyükşehir Belediye Meclisi, mahalli idareler seçimleri sonrası yeni dönemdeki ilk toplantısını gerçekleştirdi. Meclis başkanlık divanı, encümen üyeliği ve diğer ihtisas komisyonlarının seçimleri yapıldı. Başkan Mehmet Sekmen, Erzurum'un gelişiminden ve başarılarından bahsederek, yeni dönemde daha verimli projelerin hayata geçeceğini belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?