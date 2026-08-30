Amasya'da Yağış Kazası: 6 Yaralı - Son Dakika
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Amasya'da Yağış Kazası: 6 Yaralı

Amasya\'da Yağış Kazası: 6 Yaralı
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Amasya'da kaygan yolda otomobil istinat duvarına çarptı, 6 kişi yaralandı. Soruşturma sürüyor.

AMASYA'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda istinat duvarına çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Dadıköy kavşağında meydana geldi. Tokat'tan Amasya yönüne ilerleyen Şefik B.'nin kullandığı 35 AKT 616 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Otomobil, ilk olarak yol kenarındaki beton bloka ardından savrularak istinat duvarına çarptı. Kazada, sürücü Şefik B. ile yanındaki Havva B., Samet B., Muhammet B., Remziye B. ve Burak B. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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