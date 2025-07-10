Amasya\'da Yangın: Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi

Amasya'da seyir halindeyken yangın çıkan otomobilde hasar oluştu.

O.B'nin kullandığı 63 AED 351 plakalı otomobilin motor bölümünden, Amasya- Göynücek kara yolunun Gözlek mevkisinde alev çıkmaya başladı.

Durumu fark ederek yol kenarına park eden sürücü ile yanında bulunan kişi, araçtan indi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.