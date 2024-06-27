Amasya'da Yangından Etkilenen Kaplumbağa İtfaiye Tarafından Serinletildi - Son Dakika
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Amasya'da Yangından Etkilenen Kaplumbağa İtfaiye Tarafından Serinletildi

Amasya'da bir bahçedeki yangın sırasında alevlerden etkilenen bir kaplumbağa, itfaiye ekipleri tarafından su dökülerek serinletildi. İtfaiye ekipleri, yangını söndürdükleri sırada yanan otların arasında buldukları kaplumbağayı güvenli bir bölgeye götürerek serbest bıraktı.

27.06.2024 17:13
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Amasya'da, arazideki yangın sırasında alevlerden etkilenen bir kaplumbağa, itfaiye ekiplerince su dökülerek serinletildi.

Otogar mevkisinde bir kişiye ait bahçedeki kuru otların tutuşması sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. İtfaiye ekipleri, bu sırada yanan otların arasında bir kaplumbağa bulunduğunu fark etti.

Alevlerden etkilenen kaplumbağayı alarak üzerine su döküp serinleten ekipler, daha sonra hayvanı güvenli bölgeye götürerek serbest bıraktı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Amasya'da Yangından Etkilenen Kaplumbağa İtfaiye Tarafından Serinletildi - Son Dakika

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