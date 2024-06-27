Amasya'da Yangından Etkilenen Kaplumbağa İtfaiye Tarafından Serinletildi

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Amasya'da, arazideki yangın sırasında alevlerden etkilenen bir kaplumbağa, itfaiye ekiplerince su dökülerek serinletildi.

Otogar mevkisinde bir kişiye ait bahçedeki kuru otların tutuşması sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. İtfaiye ekipleri, bu sırada yanan otların arasında bir kaplumbağa bulunduğunu fark etti.

Alevlerden etkilenen kaplumbağayı alarak üzerine su döküp serinleten ekipler, daha sonra hayvanı güvenli bölgeye götürerek serbest bıraktı.