Amasya'dan Suriyelilere 12 TIR Yardım Gönderildi - Son Dakika
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Amasya'dan Suriyelilere 12 TIR Yardım Gönderildi

Amasya\'dan Suriyelilere 12 TIR Yardım Gönderildi

Amasya'da 12 tır insani yardım malzemesi Suriye'ye uğurlandı, toplam 314 ton yardım sağlandı.

06.01.2025 17:20
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Amasya'da insani yardım malzemelerini taşıyan 12 tır, Suriye'ye uğurlandı.

Amasya İHH İnsani Yardım Derneği ve Özgür-Der Amasya Temsilciliği aracılığıyla, "Bir Güneş Doğuyor" sloganıyla 8 Aralık 2024'ten bu yana düzenlenen kampanya ile temin edilen gıda ve giyim malzemelerinin Suriyelilere ulaştırılması için Akbilek Meydanı'nda program düzenlendi.

Amasya İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Serdal Benli, yaptığı açıklamada, hayırseverlere teşekkür ederek, kampanyanın devam edeceğini söyledi.

Sınırdaki Suriyelilerin temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını belirten Benli, "Bugün gönderdiğimiz tırlarla birlikte 314 ton yardımdan oluşan 12 tırı Suriye'ye ulaştırmış olacağız. Dağıtımlar Halep, Hama, Humus ve Şam'da yapılacak." dedi.

Yapılan duanın ardından tırlar, Suriye'ye uğurlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Amasya'dan Suriyelilere 12 TIR Yardım Gönderildi - Son Dakika

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