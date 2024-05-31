Amasya Emniyet Müdürlüğü, Şehit Polis Memuru Samet Özbakış'ın Kızını Okulunda Ziyaret Etti - Son Dakika
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Amasya Emniyet Müdürlüğü, Şehit Polis Memuru Samet Özbakış'ın Kızını Okulunda Ziyaret Etti

Amasya Emniyet Müdürlüğü, Şehit Polis Memuru Samet Özbakış\'ın Kızını Okulunda Ziyaret Etti

Amasya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehit polis memuru Samet Özbakış'ın kızı Alya Zümra'yı okulunda ziyaret etti.

31.05.2024 13:56
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Amasya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehit polis memuru Samet Özbakış'ın kızı Alya Zümra'yı okulunda ziyaret etti.

Süper Baba Anaokulu'nu ziyaret eden polis ekipleri, şehit polis memuru Samet Özbakış'ın kızı Alya Zümra ile şehit Gültekin Tırpan'ın yeğeni Gültekin Topuz ile ilgilenerek vakit geçirdi.

Öğrencilere polislik mesleğini anlatan polis memurları, miniklere çeşitli hediyeler verdi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Başkomiser Özge Yıldırım, şehit kızıyla sohbet ederken duygulanarak, gözyaşlarına hakim olamadı.

Şehit polis memuru Samet Özbakış, 2020 yılında İstanbul'un Ümraniye ilçesinde görev sırasında içinde bulunduğu araca karşı yönden gelen kamyonun çarpması sonucu, Gültekin Tırpan ise Şırnak'ın İdil ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olmuştu.

Kaynak: AA

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