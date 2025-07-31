Amasya Emniyeti'nden Dijital Dolandırıcılık Uyarısı

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü dijital dolandırıcılığa karşı vatandaşları yapay zeka ile yaptığı videoyla uyarıda bulundu.

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapay zeka ile yaptığı uyarı videosunda vatandaşları dijital dolandırıcılığa karşı uyarıyor.

İnternette dönen her videoya inanılmaması gerektiği belirtilen videoda, yüksek takipçili hesapların bile dolandırıcı olabileceği vurgulanıyor.

Uyarı videosunda, hediye kazandınız diyerek bilgilerinizin çalınabileceği de vatandaşlara anlatılıyor.

Videonun sonunda ise Amasya İl Emniyet Müdürlüğünün her zaman vatandaşın yanında olduğu belirtiliyor.