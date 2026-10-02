Amasya Göynücek'te okul güvenliği toplantısında servis ve gıda denetimi ele alındı - Son Dakika
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Amasya Göynücek'te okul güvenliği toplantısında servis ve gıda denetimi ele alındı

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Amasya Göynücek\'te okul güvenliği toplantısında servis ve gıda denetimi ele alındı
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Amasya Göynücek'te Kaymakam Oğuzhan Akman başkanlığında okul güvenliği toplantısı düzenlendi. Toplantıda MEB'in 2026/70 sayılı genelgesi kapsamında okul çevresi, gıda ve servis denetimi konuları görüşüldü; çocukların güvenliği için dayanışma vurgusu yapıldı.

Amasya'nın Göynücek ilçesinde, Kaymakam Oğuzhan Akman başkanlığında, okul güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.

İlçe Halk Kütüphanesi Konferans Salonu'nda yapılan toplantıda, ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığının 2026/70 sayılı genelgesi ele alınarak yeni eğitim-öğretim yılında uygulanacak esaslar değerlendirildi.

Ardından, okul çevrelerindeki emniyetin artırılması ve olası risklerin önüne geçilmesi amacıyla yürütülen "Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin Koruyucu ve Önleyici Hizmet ve Tedbirlerin Artırılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü" kapsamında yürütülecek ortak çalışmalar dile getirildi.

Bu kapsamda okul çevrelerindeki güvenlik önlemleri, uyuşturucu ve zararlı alışkanlıklarla mücadele, öğrencilerin fiziki ve ruhsal gelişimini destekleyici sosyal/sportif imkanlar, gıda güvenliği ve okul servis araçlarının denetimi gibi başlıklar görüşüldü.

Toplantıda konuşan Kaymakam Oğuzhan Akman, çocukların güvenliğinin her şeyden önemli olduğunu belirterek, "Eğitim-öğretim maratonunun huzur içinde geçmesi için kolluk kuvvetlerimiz, eğitim camiamız, sağlık ekiplerimiz, velilerimiz ve servis esnafımızla tam bir dayanışma içerisinde olacağız. Alınan kararların titizlikle uygulanmasını takip edeceğiz" diye ifade etti.

Kaynak: AA
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