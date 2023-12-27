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Amasya İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetleri Müdürlüğü'nden 75 Milyon 500 Bin Liralık Tarımsal Yatırım - Son Dakika
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Amasya İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetleri Müdürlüğü'nden 75 Milyon 500 Bin Liralık Tarımsal Yatırım

Amasya İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetleri Müdürlüğü tarafından bu yıl tarımsal alt ve üstyapıya 75 milyon 500 bin liralık yatırım yapıldı. Toplam 57 projede gerçekleştirilen yatırımlar sayesinde 1686 hektar tarım arazisi sulamaya açıldı ve 841 hektar tarım arazisine hitap eden sulama tesislerinde yenileme çalışmaları tamamlandı.

Amasya İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetleri Müdürlüğü\'nden 75 Milyon 500 Bin Liralık Tarımsal Yatırım
27.12.2023 - 17:05,
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Amasya İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetleri Müdürlüğü tarafından bu yıl tarımsal alt ve üstyapıya 75 milyon 500 bin liralık yatırım yapıldı.

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, 33 yer üstü sulama projesine 35 milyon 300 bin lira, 10 yer altı sulama projesine 17 milyon 200 bin lira, 7 gölet projesine 16 milyon 400 bin lira, 3 bitkisel üretimi destekleme projesine 1 milyon 200 bin lira, 3 hayvansal üretimi destekleme projesine 4 milyon 400 bin lira, tarımsal mekanizmayı destekleme projesine de 1 milyon lira olmak üzere toplam 57 proje için 75 milyon 500 bin liralık yatırım gerçekleştirildi.

Bu projeler sonucunda 1686 hektar tarım arazisi sulamaya açıldı, 841 hektar tarım arazisine hitap eden sulama tesisinde ise yenileme çalışması tamamlandı.

Kaynak: AA
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Amasya, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetleri Müdürlüğü'nden 75 Milyon 500 Bin Liralık Tarımsal Yatırım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Amasya İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetleri Müdürlüğü'nden 75 Milyon 500 Bin Liralık Tarımsal Yatırım - Son Dakika
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