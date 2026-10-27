Amasya İl Sağlık Müdürü Koç, Merzifon'da sağlık hizmetlerini yerinde değerlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Amasya İl Sağlık Müdürü Koç, Merzifon'da sağlık hizmetlerini yerinde değerlendirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Amasya İl Sağlık Müdürü Koç, Merzifon\'da sağlık hizmetlerini yerinde değerlendirdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya İl Sağlık Müdürü Dr. Dursun Koç, Merzifon'daki sağlık kuruluşlarını ziyaret ederek personel, fiziki imkanlar ve ihtiyaçlara ilişkin brifing aldı. Koç, Sağlıklı Türkiye Yüzyılı vizyonuyla tüm ilçelerde vatandaş odaklı sağlık hizmetlerini geliştireceklerini belirtti.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, il genelinde sürdürülen saha değerlendirmeleri kapsamında sağlık hizmetlerinin mevcut durumu ve hizmet sunum süreçlerine yönelik çalışmalar ele alındı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Dursun Koç, ilçedeki sağlık kuruluşlarını ziyaret ederek, kurum yetkililerinden sağlık hizmetlerinin performansı, personel durumu, fiziki ve teknik imkanlar, mevcut ihtiyaçlar ile hizmet süreçlerine ilişkin brifing aldı.

Koç, Sağlık Bakanlığı'nın "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda Amasya'nın her ilçesinde sağlık hizmetlerinin kalitesini ve erişilebilirliğini daha ileriye taşımak, sağlık altyapısını güçlendirmek ve vatandaşların ihtiyaçlarını yerinde ve etkin çözümler üretmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Ziyaretlerinde sağlık çalışanlarıyla bir araya gelerek, görüş ve önerileri dinlediklerini dile getiren Koç,

"Merzifon'da olduğu gibi tüm ilçelerimizde vatandaş odaklı sağlık hizmeti anlayışıyla sahada olmaya ve sağlık hizmetlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA
Türkiye YüzyılıDursun KoçMerzifonAmasyaSağlıkGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Abdülkerim’le tartışan Lukaku’nun yaptığı ortaya çıktı Abdülkerim'le tartışan Lukaku'nun yaptığı ortaya çıktı
Araç sahiplerine kötü haber Çifte zam kapıda Araç sahiplerine kötü haber! Çifte zam kapıda
“Sabrımız taştı“ deyip burnumuzun dibine bomba yağdırdılar "Sabrımız taştı" deyip burnumuzun dibine bomba yağdırdılar
Kız arkadaşının yanında bunu yaptı Yamal’dan kadın hayranına şaşırtan yanıt Kız arkadaşının yanında bunu yaptı! Yamal'dan kadın hayranına şaşırtan yanıt
İsrail’de sandıklar kuruldu İngilizlerden çok konuşulacak Netanyahu iddiası İsrail'de sandıklar kuruldu! İngilizlerden çok konuşulacak Netanyahu iddiası
Sokak ortasında genç kıza büyük şok “İnşallah karım olursun“ deyip... Sokak ortasında genç kıza büyük şok! "İnşallah karım olursun" deyip...
15:51
Mekke Anlaşması TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi
Mekke Anlaşması TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi
15:33
Sadettin Saran kendini “Utanç duyuyorum“ diye savundu, davada ara karar çıktı
Sadettin Saran kendini "Utanç duyuyorum" diye savundu, davada ara karar çıktı
15:18
Okullarda başörtüsünü yasaklayan Aliyev’den eleştirilere yanıt
Okullarda başörtüsünü yasaklayan Aliyev'den eleştirilere yanıt
15:05
Görüntü Türkiye’den Daha önce izlediğiniz kadın kavgalarını unutun
Görüntü Türkiye'den! Daha önce izlediğiniz kadın kavgalarını unutun
14:59
Anketlerde geride kalan Netanyahu’dan sandık günü “acil durum“ çağrısı
Anketlerde geride kalan Netanyahu'dan sandık günü "acil durum" çağrısı
13:57
Şile’de yine aynı manzara Evler adeta artık gölün içinde
Şile'de yine aynı manzara! Evler adeta artık gölün içinde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2026 16:10:20. #.0.3#
SON DAKİKA: Amasya İl Sağlık Müdürü Koç, Merzifon'da sağlık hizmetlerini yerinde değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei