Amasya Merzifon\'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü tarlaya girdi, 24 kişi yaralandı

Amasya Merzifon'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü tarlaya girdi, 24 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'dan Ağrı istikametine giden yolcu otobüsü, Amasya Merzifon'da Gökçebağ mevkisinde kontrolden çıkarak tarlaya girdi. Kazada otobüste bulunan 24 kişi yaralandı; yaralılar Merzifon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak tarlaya girmesi sonucu 24 kişi yaralandı.
İstanbul'dan Ağrı istikametine giden M.S. idaresindeki 04 ABG 628 plakalı yolcu otobüsü, Gökçebağ mevkisinde kontrolden çıkarak tarlaya girdi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, otobüste bulunan 24 kişi yaralandı.
Yaralılar, Merzifon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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