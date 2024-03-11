Amasya'nın Merzifon ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Amasya\'nın Merzifon ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramada, 248 gram sentetik uyuşturucu, 4 gram kubar esrar, hassas terazi ve 3 sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan tutuklandı.

11.03.2024 16:11
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde, aracında uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ile Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Meray Kavşağı'nda durdurdukları araçta yaptıkları aramada, 248 gram sentetik uyuşturucu, 4 gram kubar esrar, hassas terazi ve 3 sentetik ecza ele geçirdi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli R.E, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Amasya'nın Merzifon ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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