Amasya\'nın Merzifon ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, aracında uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ile Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Meray Kavşağı'nda durdurdukları araçta yaptıkları aramada, 248 gram sentetik uyuşturucu, 4 gram kubar esrar, hassas terazi ve 3 sentetik ecza ele geçirdi.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli R.E, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.
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İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, İzmir'in çevresindeki fayların 7 ve üzeri deprem üretebilecek potansiyele sahip olduğunu belirtti. Görür, bu fayların özelliklerinin tespit edilmesi gerektiğini vurgulayarak, İzmir'in depreme dirençli hale getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de depreme karşı dirençli kent çalışmaları kapsamında Bayraklı ve Bornova'da yapı envanteri çalışmalarının yapıldığını açıkladı.
Bayburt'taki duruşmadan dönen kadın avukatın kullandığı cip, Gümüşhane'nin Kale köyünde kontrolden çıkarak bahçelere uçtu. Kazada cipin sürücüsü avukat olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Savcının incelemelerinin ardından avukatın cansız bedeni adli tıp kurumuna kaldırıldı.
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ı kabul etti. Görüşmede Tatar, müzakerelere başlanacaksa egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü talebinin mutlak surette tanınması gerektiğini belirtti. Tatar, Türk tarafının her anlaşmaya olumlu yaklaştığını ancak Annan Planı Referandumu'na rağmen ambargo ve engellemelerle karşılaştığını ifade etti.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Ayı'nda geleneksel olarak verdiği iftar sofralarını bu yıl iki noktada kuracak. Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı ve Hunat Hatun Medresesi'nde binlerce Kayseriliyi ağırlayacak.
Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Kulübü tarafından düzenlenen ve geleneksel hale getirilmesi amaçlanan satranç turnuvasının ilki Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Fuaye alanında gerçekleştirildi. Turnuvaya çok sayıda öğrenci katılım gösterdi ve müsabakalar gün boyu devam etti. Turnuva sonunda dereceye giren öğrencilere belge ve madalya takdim edildi. Başarılı olan öğrenciler, Anadolu Üniversitesi'ni temsil etmek üzere Moskova Şehir Üniversitesi tarafından düzenlenecek olan Uluslararası Satranç Turnuvası'na katılacaklar.
Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adli işlem uygulanırken, bir şüpheli ise ilgili il ve birimlere teslim edildi.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bulunan bir nalburunun deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın, depoda bulunan boya ve kimyasal malzemelerin nedeni henüz belirlenemeyen bir sebeple çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve İstanbul'dan da destek ekipler gönderildi. İtfaiye ekipleri, yoğun dumanın olduğu yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor.
Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen Asım Gültekin Dergicilik Okulu ve Yedi Güzel Adam Edebiyat Okulu'nun mezuniyet töreni gerçekleşti. Programda ayrıca okullarda eğitim gören öğrencilerin çıkardığı fanzin dergiler de sergilendi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 25 ilde düzenlenen 'Narkoçelik-6' operasyonlarında 654 kilogram uyuşturucu madde ve 796 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 245 şüphelinin de yakalandığını bildirdi. Operasyonlarda çeşitli illerde yerel suç örgütleri çökertildi ve birçok sokak satıcısı yakalandı.
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