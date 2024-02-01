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Amasya'nın Suluova ilçesinde bakıma muhtaç kadın huzurevine yerleştirildi - Son Dakika
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Amasya'nın Suluova ilçesinde bakıma muhtaç kadın huzurevine yerleştirildi

Amasya\'nın Suluova ilçesinde bakıma muhtaç kadın huzurevine yerleştirildi

Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam, bakıma muhtaç olduğu tespit edilen 75 yaşındaki kadını huzurevine yerleştirdi. Kaymakam Gürçam, ilçe genelinde ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam ettiklerini belirtti ve yaşlıların huzurlu bir ortamda yaşamalarını sağlamak için çaba gösterdiklerini ifade etti.

01.02.2024 18:13  Güncelleme: 18:20
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Amasya'nın Suluova ilçesinde bakıma muhtaç kadın, kaymakamlık desteğiyle huzurevine yerleştirildi.

Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam, Girne Mahallesi'nde ikamet eden 75 yaşındaki kadını, polis ve sağlık ekipleriyle ziyaret etti.

Bakıma muhtaç olduğunu tespit eden kadın, Hacı Muammer Koca Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yerleştirildi.

Gürçam, ilçe genelinde ihtiyaç sahiplerine Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve aşevi aracılığıyla destekte bulunarak mağduriyetlerinin önüne geçmeye özen gösterdiklerini söyledi.

Vatandaş odaklı çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Gürçam, şunları kaydetti:

"Bakıma muhtaç olduğunu öğrendiğimiz kimsesiz yaşlı annemize de sahip çıkarak, sağlıksız yaşam ortamından çıkarıp huzurevimize yerleştirdik. Burada her türlü ihtiyaçı karşılanmakta olup huzurlu bir ortam sağlanmıştır. Yaşlılarımız bizim baş tacımızdır. Onların dualarını almak, hayatlarının son yıllarını daha huzurlu ve sağlıklı geçirmelerini temin etmek en büyük mutluluğumuzdur."

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Amasya'nın Suluova ilçesinde bakıma muhtaç kadın huzurevine yerleştirildi - Son Dakika
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