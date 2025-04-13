Amasya Taşova'da 4,6 Büyüklüğünde Deprem

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremle ilgili "an itibarıyla herhangi olumsuz bir durumun bulunmadığını" bildirdi.

Yerlikaya, merkez üssü Amasya'nın Taşova ilçesi olan 4,6 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Amasya Taşova'da 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Samsun, Tokat, Çorum ve Sivas'tan da hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."