Amasya Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali'nde Kiraz Teşvik Yarışması Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Amasya Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali'nde Kiraz Teşvik Yarışması Gerçekleştirildi

Amasya Valiliği tarafından düzenlenen Amasya Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali kapsamında kiraz teşvik yarışması gerçekleştirildi. Yarışmada, Amasya'nın coğrafi işaretli ürünlerinden olan kirazın tanıtımı yapıldı. Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Amasya'nın tarihi ve tarımsal üretim potansiyeli hakkında bilgi vererek, kiraz üretiminin ekonomik katkısını vurguladı. Ayrıca, Amasya kirazının coğrafi işaret tescili ve destek projeleri hakkında bilgi verildi. Yarışmada dereceye giren katılımcılara ödüller verildi.

14.06.2024 21:35
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Amasya Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali kapsamında kiraz teşvik yarışması gerçekleştirildi.

Amasya Valiliği tarafından Şehzadeler Gezi Yolu'nda düzenlenen yarışmada İl Tarım ve Orman Müdürü Gürol Çetin, yarışmanın teknik detayları, kriterleri ve değerlendirme sürecine ilişkin bilgi verdi.

Vali Yılmaz Doruk, buradaki konuşmasında, Amasya Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali etkinlikleri çerçevesinde her yıl coğrafi işaretli ürünlerinden kirazın tanıtımını yapmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Amasya'nın 8 bin 500 yıllık tarihiyle 14 medeniyete ev sahipliği yapmış kadim bir şehir olduğuna işaret eden Doruk, "Tarımsal ürün çeşitliliği ve hasılası bakımından da Türkiye'de öne çıkmaktadır. Tarımsal üretiminde öne çıkan ürünlerimizden kirazımızda bu yıl 50 bin tonun üzerinde rekolte beklenmektedir. Amasya'mıza bu üretimle sadece geçen yıl 1,1 milyar liralık ekonomik katkı sağlanmıştır." dedi.

Ekonomik katma değerini artırmak için aroması, kalibresi, tadıyla üstün olan "0900" cinsi kirazın "Amasya kirazı" olarak coğrafi işaretle tescillendiğini anlatan Doruk, şunları kaydetti:

"Ayrıca 2020-2022 yıllarında İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün hazırladığı, İl Özel İdaremiz ile Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresinin desteklediği, toplam tutarları 2,1 milyon lira olan projelerle 61 bin 700 fidandan oluşan 1234 dekar kiraz bahçesi tesis etmiştik. Üreticilerimiz de kirazımızı daha kaliteli ürettiklerinde hem kendi gelirleri çoğalacak hem de Amasya kirazımızın pazar payı ile bilinirliği artacaktır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hem kiraz üreticilerimize hem de diğer çiftçilerimize devletimizin destekleri artarak devam edecektir."

Belediye Başkanı Turgay Sevindi ise meyve diyarı Amasya'da kirazın, bir diğer meyveleri elma gibi il açısından önemli yere sahip olduğunu ifade etti.

Daha sonra yapılan yarışmada birinci olan Nezlet Çekiç'e 5 bin lira, ikinci Naile Göl'e 4 bin lira, üçüncü Turgut Karakaya'ya da 3 bin lira ödül verildi.

Programa AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu ile kiraz üreticileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Amasya Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali'nde Kiraz Teşvik Yarışması Gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Amasya Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali'nde Kiraz Teşvik Yarışması Gerçekleştirildi - Son Dakika
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