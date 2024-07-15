Amasya Üniversitesi'nden 15 Temmuz Sergisi - Son Dakika
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Amasya Üniversitesi'nden 15 Temmuz Sergisi

Amasya Üniversitesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 'Demokrasinin Zaferi 15 Temmuz 2016' sergisini açtı. Serginin açılışında konuşan Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, 15 Temmuz'un Türk milletinin bağımsızlık ve demokrasiye olan bağlılığının bir göstergesi olduğunu vurguladı. Sergi, Anadolu Ajansı muhabir ve foto muhabirlerinin çektiği 35 fotoğraftan oluşuyor ve katılımcılar tarafından gezildi.

15.07.2024 16:09
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Amasya Üniversitesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "Demokrasinin Zaferi 15 Temmuz 2016" sergisi açıldı.

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, Sultan II. Bayezid Cami Külliyesi'nde düzenlenen serginin açılışındaki konuşmasında, 15 Temmuz'un Türk milletinin bağımsızlığına, istiklaline, demokrasisine bağlılığının bir göstergesi olduğunu söyledi.

Üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen hainlerin 15 Temmuz gecesi Türk milletine yaptığı kalleşliği hiçbir zaman unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını vurgulayan Turabi, "15 Temmuz gecesi yaşadıklarımız, aslında ülkemize yönelik uluslararası işgal ve terör faaliyetidir. Bu tür terör faaliyetlerine ve terör yapılanmalarına karşı uyanık olmamız, gençlerimizi sürekli bilinçlendirmemiz ve gençlerimizi FETÖ/PDY gibi yapılanmalardan uzak tutmamız gerekmektedir." dedi

Daha sonra, Anadolu Ajansı muhabir ve foto muhabirlerinin çektiği 35 fotoğraftan oluşan sergi, katılımcılar tarafından gezildi.

Sergiye Vali Yılmaz Doruk ve AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA

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