Amasya Üniversitesi\'ne hibe edilen son teknoloji deprem kiti teslim edildi

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, Kuveyt Türk Genel Müdürlüğü tarafından Amasya Üniversitesine hibe edilen son teknoloji deprem kitini Mimarlık Fakültesine teslim etti.

Turabi, yaptığı açıklamada, Amasya'nın coğrafi konumu gereği birinci derecede deprem bölgesi olduğunu söyledi.

Deprem konusunda tedbiri elden bırakmamak gerektiğini vurgulayan Turabi, şunları kaydetti:

"Üniversitemiz bu anlamda çok kaliteli hocalara sahip. Bununla da her zaman gurur duyuyorum. Bu anlamda deprem kiti, başta kendi binalarımız olmak üzere Amasya şehrine hizmet etmek üzere hazır olacak. Deprem kitinin, binaların depreme dayanıklılığını binalara zarar vermeden ölçmesi ve en son teknolojik sistem olması da çok çok önemli. Şu anda bilgilendirme raporları verebiliyoruz. Akreditasyonu da alacağız, böylece kentsel dönüşüm raporları da verebileceğiz. Bu anlamda son sistem deprem kitini sağlayan Kuveyt Türk Genel Müdürlüğüne teşekkürü borç bilirim."