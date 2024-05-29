Amasya Üniversitesi Öğrencileri Görme Engellilerle Goalball Oynadı - Son Dakika
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Amasya Üniversitesi Öğrencileri Görme Engellilerle Goalball Oynadı

Amasya Üniversitesi Öğrencileri Görme Engellilerle Goalball Oynadı

Amasya Üniversitesi öğrencileri, TÜBİTAK destekli bir proje kapsamında görme engellileri anlamak amacıyla goalball oynadı. Etkinliğe üniversite öğrencileri, görme engelliler, öğretmen adayları ve gönüllüler katıldı. Proje ile öğretmen adaylarının engellilere yönelik tutumlarının geliştirilmesi hedefleniyor.

29.05.2024 16:31
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Amasya Üniversitesi öğrencileri görme engellileri anlayabilmek amacıyla goalball (görme engellilere özgü bir takım sporu) oynadı.

Amasya Üniversitesinde TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklen, "Engelli Farkındalık Etkinliklerinin Öğretmen Adaylarının Engellilere Yönelik Tutumlarına Etkisi" başlıklı proje faaliyetleri kapsamında goalball etkinliği düzenlendi.

Eğitim Fakültesi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe, Dekan Prof. Dr. Resul Çekin ile Altınokta Körler Derneği Amasya Şube Başkanı Musa Demiryarar, dernek üyesi görme engelliler, öğretmen adayları ve diğer gönüllüler katıldı.

Görme engelli sporcular ile gözlerini bağlayan öğretmen adayı öğrenciler goalball oynadı. Maçların hakemliğini ise Amasya Üniversitesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Timur Yılmaz yaptı.

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerinden Nuriye Yıldırım'ın yürütücü, Öğretim Üyesi Doç. Dr. Davut Elmacı'nın akademik danışman olduğu proje kapsamında düzenlenen etkinlikte, öğretmen adaylarının engellilere yönelik tutumlarının geliştirilmesi hedefleniyor.

Doç. Dr. Davut Elmacı, etkinlikler başlamadan önce öğretmen adaylarının engellilere yönelik tutumlarının ölçüldüğünü belirterek, "Araştırma faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından tekrar ölçülerek öğretmen adaylarının engellilere yönelik tutumlarının nasıl geliştiğini belirlemiş olacağız." dedi.

Demiryarar ise yıl içinde düzenlenen farklı programlarda engelli bireyler ile öğretmen adayı öğrencileri bir araya getirdiklerine işaret ederek, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

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