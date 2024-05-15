Amasya Üniversitesi Öğrencileri İsrail'in Filistin'e Saldırılarını Protesto Etti - Son Dakika
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Amasya Üniversitesi Öğrencileri İsrail'in Filistin'e Saldırılarını Protesto Etti

Amasya Üniversitesi Öğrencileri İsrail\'in Filistin\'e Saldırılarını Protesto Etti

Amasya Üniversitesi Orta Doğu ve Kudüs Araştırmaları Kulübü üyeleri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti. Eylemde öğrenciler slogan atarak pankartlar açtı. Kulüp başkanı, İsrail'in saldırıları sonucu yaşanan insanlık dramına dikkat çekti ve Siyonizmi destekleyen firmaların boykot edilmesi çağrısında bulundu. Eylem Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesiyle sona erdi.

15.05.2024 16:37
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Amasya Üniversitesi Orta Doğu ve Kudüs Araştırmaları Kulübü üyeleri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.

Amasya Üniversitesi Yeşilırmak Yerleşkesi'nde eylem yapan öğrenciler slogan atarak "Amerika'daki öğrencilere özgürlük Filistinlilere destek", "Filistin'e özgürlük" yazılı pankartlar açtı.

Orta Doğu ve Kudüs Araştırmaları Kulübü Başkanı Semanur Güneş, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in saldırıları sonucu çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiğini, binlerce kişinin evinden, yurdundan göçe zorlandığını söyledi.

Filistin'de tam bir insanlık dramı yaşandığını vurgulayan Güneş, "Bu duruma dikkati çekmek amacıyla eylem yaptık. Son zamanlarda ABD başta olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki üniversitelerde öğrenciler bu zulme karşı yüksek sesle tepki göstermişlerdir. Siyonizmi destekleyen firmaların ürünlerinin kararlı ve devamlı şekilde boykot edilmesi çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Eylem, Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından son buldu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Amasya Üniversitesi Öğrencileri İsrail'in Filistin'e Saldırılarını Protesto Etti - Son Dakika

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