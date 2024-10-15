Amasya Valisi Bakan, Merzifon'da ziyaretlerde bulundu

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Amasya Valisi Önder Bakan, Merzifon ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Vali Bakan, Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Halil Uğur Serin, Belediye Başkanı Alp Kargı, Cumhuriyet Başsavcısı Mevlüt Furkan Akkaya ile Merzifon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nail Almaç'ı ziyaret ederek, çalışmaları hakkında brifing aldı.

Bakan, daha sonra Ocak ayında Sakarya'da meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Cengiz Parlak'ın ailesini ziyaret etti. Şehitlerin emaneti olan ailelerinin her zaman yanında olduklarını ifade eden Bakan, vatan için canını veren tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere ise sağlık temennisinde bulundu.

Bakan, ardından Medrese Parkı ve Bedesten Çarşısı'nı gezerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Bakan, gazetecilere, vatandaşların daha huzurlu ve müreffeh bir hayat sürmesi için ellerinden gelen çabayı sarf edeceklerini belirtti.

Devlet olarak her zaman vatandaşların yanında olduklarını aktaran Bakan, "Amasya'mızın üretim potansiyelinin farkındayım, bu potansiyeli ülkemiz ekonomisine de katkı sağlayacak şekilde daha da yukarı çekmek için ilimizin tüm paydaşlarıyla istişareler yaparak, daha fazla çalışacağız. Hep birlikte, beraberce vatandaşlarımızın mutluluğu ve huzuru için çözüm yollarını bulacağız." ifadelerini kullandı.