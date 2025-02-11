Amasya Valisi Önder Bakan, Merzifon'da İhtiyaçları Dinledi ve Ziyaretlerde Bulundu - Son Dakika
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Amasya Valisi Önder Bakan, Merzifon'da İhtiyaçları Dinledi ve Ziyaretlerde Bulundu

Amasya Valisi Önder Bakan, Merzifon\'da İhtiyaçları Dinledi ve Ziyaretlerde Bulundu

Amasya Valisi Önder Bakan, Merzifon ilçesinde muhtarlarla bir araya gelerek ihtiyaçları dinledi. Ayrıca çeşitli kuruluşları ziyaret edip esnafla sohbet etti. Vali Bakan, şehit ailelerini de ziyaret ederek vatan için can veren şehitlerin her zaman gönüllerde yaşayacağını belirtti.

11.02.2025 15:16
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Amasya Valisi Önder Bakan, Merzifon ilçesinde inceleme ve ziyaretlerde bulundu.

Vali Bakan, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Belediye Başkanı Alp Kargı ile mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Akif Gülle Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda muhtarlarla sohbet edip köylerin durumu hakkında bilgi alan Bakan, "Muhtarlarımız mahalle ve köylerde yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını tespit eden, sorunlarına çözüm üreten ve kamu hizmetlerinin etkili şekilde vatandaşlara ulaşmasını sağlayan kişileridir. Tüm muhtarlarımıza görevlerinde kolaylıklar diliyorum." ifadesini kullandı.

Bakan, daha sonra Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, Merzifon Ziraat Odası, Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve Amesia Arı Kadınları Kooperatifini ziyaret ederek, faaliyetlerine ilişkin brifing aldı.

Merzifon Arasta'sını gezerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Bakan, ardından restorasyonu tamamlanan ve İlçe Halk Kütüphanesi olarak hizmet verecek binada inceleme gerçekleştirdi.

Fen Lisesi'nde öğrencilerle bir araya gelen Bakan, 2016 yılında Mardin'de PKK'lı teröristlerce yola döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Özel Harekat Komiser Yardımcısı Kubilay Er'in Merzifon'da yaşayan ailesini de ziyaret etti.

Şehidin annesi Ayşe ve babası Hüseyin Er ile sohbet eden Bakan, vatan uğruna can veren bütün şehitlerin daima gönüllerde yaşayacağını vurguladı.

Bakan, devlet olarak her zaman vatandaşların yanında olduklarını, ziyaretlerinin devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Amasya Valisi Önder Bakan, Merzifon'da İhtiyaçları Dinledi ve Ziyaretlerde Bulundu - Son Dakika

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