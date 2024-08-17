Güncel

Amasya'ya Yakutistanlı gelin

AMASYA - Rusya'da tanışan Türk genci Alperen Akar ile Yakutistanlı Kristina Grigoreva'ın arkadaşlıkları aşka dönüştü. Evlenme kararı alan genç çiftin düğünleri Türkiye'de Akar'ın memleketi Amasya'da Türk ve Yakut geleneklerine göre yapıldı.

Düğüne Yakut gelenekleri damga vurdu

Nikahın ardından pasta kesip dans eden çift sonrasında Yakutistan geleneklerini yansıtan gelinlik ve damatlık giydi. Kımız içen çiftin renkli düğününe Yakut gelenekleri damga vurdu. Gelinin ailesi ile yakınları ülkelerine ait geleneksel oyunları yeni akrabaları ve düğüne gelenlerle birlikte oynadı. Damat tarafı Yakutça diliyle çalınan müziğe, gelinin yakınları ise erik dalı şarkısı ile oyun havalarına tempolarıyla uyum sağlamaya çalıştı.

Çevre mühendisi eşiyle Moskova'da yüksek lisans eğitimi alırken tanıştıklarını anlatan İnşaat Mühendisi Alperen Akar (30), "Memleketim Amasya'da Yakut geleneklerine göre düğünümüzü yaptık. Yakutlar da bizden. Dilleri Türk dilleri ailesine girdiği için bize çok yakınlar. Ailesini de mutlu etmek istedik. Çok da güzel oldu" dedi.

Ailesinin damada çeşitli hediyelerin yanı sıra özel üretim bıçak da verdiğine değinen Kristina Grigoreva ise "Bu bıçak ailenin korunması içindir. O yüzden ailem bu hediyeyi Alperen'e verdi" diye konuştu.