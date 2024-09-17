Amazon Hibrit Çalışma Sistemini Sonlandırıyor

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Amazon, gelecek yıl itibarıyla çalışanlarının 5 gün ofise gelmesini zorunlu kılarak, hibrit çalışma sisteminin sonlanacağını bildirdi.

Amazon, Üst Yönetici (CEO) Andy Jassy'nin hibrit çalışma politikasının değişmesi hakkında çalışanlara gönderdiği mesajı yayınladı.

Jassy, şirketin mevcut haftada 3 gün ofisten çalışma sistemini kaldırılacağını belirterek, Kovid-19 salgını öncesi uygulanan politikanın geri getirileceğini ifade etti.

Çalışanların 2025 itibarıyla 5 gün ofise gelmesinin zorunlu hale getirileceğini kaydeden Jassy, ekip üyelerinin ofisteyken daha iyi işbirliği yaptığını savunarak hastalıklar ve acil durumlar gibi bazı istisnaların olacağını aktardı.

Jassy, yeni çalışma sisteminin 2 Ocak 2025'te yürürlüğe gireceği bilgisini paylaştı.

Amazon, 2023'te 3 gün ofisten çalışma sistemine geçileceğini açıklamasının ardından bu karar şirket çalışanlarınca protesto edilmiş, evden çalışmaya devam edilmesi talep edilmişti.