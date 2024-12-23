Ambarlı Limanı\'nda Kuru Yük Gemisi Yan Yattı

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(İSTANBUL)- Ambarlı Limanı'nda yükleme yapan kuru yük gemisi dengesiz yüklemenin etkisiyle yan yattı. Gemide görevli 15 kişilik mürettebattan 10'u tahliye edildi, denize atlayan 5 kişi de kendi imkanlarıyla karaya çıktı. Bir kişi hafif yaralandı.

Denizcilik Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği'nin yaptığı açıklamaya göre, olay saat 03.22 sıralarında yaşandı. Ambarlı Limanı'nda yükleme yapılan Komor Adası bandıralı ANMAH isimli kuru yük gemisi, dengesiz yükleme nedeniyle yan yatttı. Gemide görevli 15 kişilik mürettebattan 10'u ekipler tarafından kurtarıldı, denize atlayan 5 kişi de kendi imkanlarıyla limana çıktı. Olayda hafif yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Geminin etrafının yüzer bariyerle çevrilerek deniz kirliliği riski kontrol altına alındığı bildirildi. Gemiyi kurtarma çalışmaları Liman Başkanlığı koordinasyonunda başladı.