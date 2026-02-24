Hindistan'da ambulans uçak düştü! Kurtulan yok - Son Dakika
Hindistan'da ambulans uçak düştü! Kurtulan yok

Hindistan\'da ambulans uçak düştü! Kurtulan yok
24.02.2026 07:44
Hindistan'ın Jharkhand eyaletinde ambulans uçak düştü. Kazada uçakta bulunan 7 kişinin tamamının yaşamını yitirdiği açıklandı.

Hindistan'ın Jharkhand eyaletinde ambulans uçağın düşmesi sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

India Today sitesinin haberine göre, Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGCA) tarafından yapılan açıklamada, Redbird Airways şirketine ait Beechcraft C90 tipi uçağın, Jharkhand eyaletinin başkenti Ranchi'den kalkış yaptığı belirtildi.

KALKIŞTAN 20 DAKİKA SONRA DÜŞTÜ, KURTULAN YOK

Açıklamada, kalkıştan yaklaşık 20 dakika sonra uçakla temasın kesildiği daha sonra uçağın Chatra bölgesinde düştüğünün tespit edildiği aktarıldı. Chatra Bölge Komiseri Keerthishree G, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, düşen ambulans uçağında bulunan 7 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

7 UÇAKTA 7 KİŞİ VARDI

Yetkililer uçakta 2 pilotun yanı sıra vücudunun yüzde 63'ünde yanık bulunan 41 yaşındaki bir hasta, hastaya eşlik eden iki refakatçi, bir doktor ve bir sağlık personeli bulunduğunu açıkladı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

SON DAKİKA: Hindistan'da ambulans uçak düştü! Kurtulan yok - Son Dakika
