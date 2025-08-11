Ambulans ve Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 6 Yaralı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
B.V. yönetimindeki 45 AAN 19 plakalı ambulans, Çataltepe Kavşağı'nda M.P.'nin (35) kullandığı 33 AEP 427 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle takla atan ambulanstaki sürücüyle 4 personel yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışarak yaralanan otomobil sürücüsü ile otomobildeki Sadettin İnan (57), itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan İnan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
