Ambulansa Takılan Sürücü Gözaltına Alındı

Güncel

Pendik'te otomobiliyle ambulansın peşine takılarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü gözaltına alındı.

D-100 kara yolunda seyreden 34 CNU 621 plakalı otomobilin sürücüsü, bir ihbara giden ambulansın peşine takıldı.

Emniyet şeridini ihlal eden sürücü, selektör yaparak ambulanstan yol istedi.

Sürücünün tehlikeli hareketleri, ambulans ekibi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçti.

Aracın plakasından kimliği tespit edilen sürücü İ.D. (24) gözaltına alındı.

12 bin 337 lira idari para cezası kesildi

Sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "emniyet şeridini kullanmak", "trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek", "sis ışıklarını sisli, karlı ve yağmurlu havalar dışında kullanmak", "dönüş ışıklarını geç anlamında kullanmak", "sürücü belgesini yanında bulundurmamak" ve "görüşü engelleyecek süs, eşya ve çıkıntıları olan araçları kullanmak" maddelerinden 12 bin 337 lira idari para cezası kesildi.

Ayrıca sürücü belgesi alınarak aracı trafikten menedilen İ.D, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.