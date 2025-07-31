Ambulansa Yol Vermeyen Sürücüye Cezası Kesildi

Şişli'de, ambulansa yol vermediği belirlenen hafif ticari aracın sürücüsüne para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesine bağlı ekipler, D-100 kara yolunda seyreden hafif ticari araç sürücüsünün ambulansa yol vermediği anların sosyal medyada yayınlanması üzerine harekete geçti.

Çalışmalar sonucunda kimliği tespit edilen A.D. gözaltına alındı.

Sürücüye, "Aksine bir işaret bulunmadıkça kamyon ve çekici sürücüleri dışındaki sürücülerin gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli olarak işgal etmek", "Geçiş üstünlüğü olan araçlara kolay ilerlemelerini sağlamak için taşıt yolu üzerinde yer açmamak" ve "Araçları kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde saygısızca sürmek" suçlarından para cezası uygulandı.