Amed Sportif Faaliyetler\'in şampiyonluk maçı için bilet kuyruğunda izdiham yaşandı

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AHMET ÜN

(DİYARBAKIR) - Amed Sportif Faaliyetler'in yarın sahasında çıkacağı şampiyonluk maçı için bilet kuyruğunda izdiham yaşandı. 16 kişi baygınlık geçirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2'nci Lig Kırmızı Grubun lideri Amed Sportif Faaliyetler, Diyarbakır Stadyumu'nda saat 15.00'da Menemenspor ile karşı karşıya gelecek.

Bilet satışının yapıldığı Kayapınar ilçesindeki Diyarbakır Stadyumu'nda çok sayıda kişinin toplanması izdihama neden oldu. 16 kişi baygınlık geçirdi, olay yerine polis ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi.

İzdiham nedeniyle bilet satışları durduruldu, polis ekipleri stadyum çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.