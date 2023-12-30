Amerikalı Müslümanlar, Biden\'a tepki göstererek kampanya başlattı

İsrail'in Gazze'deki saldırılarına verdiği kayıtsız destek nedeniyle ABD Başkanı Joe Biden'a tepki gösteren bazı Amerikalı Müslüman sivil toplum kuruluşları (STK), ülke genelinde "Biden'ı terk edin" başlıklı kampanya başlattı.

İsrail'e desteği eleştiri toplayan Biden yönetimine, 2024 başkanlık seçimleri yaklaşırken Amerikalı Müslüman gruplardan da tepkiler gelmeye devam ediyor.

ABD çapındaki Müslüman grupların bir araya geldiği en büyük yıllık buluşmalardan biri olan MAS-ISNA Kongresinin son gününde, Chicago'daki McCormick Kongre Merkezi'nde ortak basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda bazı Müslüman STK'ler, daha önce bazı eyaletlerde başlattıkları çalışmalarını ülke genelinde yeni bir kampanyaya dönüştürdüklerini duyurdu.

"Biden'ı terk edin" başlıklı kampanyalarında, Gazze'deki İsrail saldırılarına verdiği destek nedeniyle Biden'ı hedef alan Müslüman gruplar, 5 Kasım 2024'te yapılacak başkanlık seçimlerinde Amerikalı Müslümanlardan Biden'a oy vermemelerini istedi.

Özellikle seçimin kaderini belirleyecek "salıncak eyaletlerde" Biden aleyhinde kampanya yapmayı teşvik eden gruplar, ABD Başkanını "Gazze'deki soykırıma ortak olmakla" suçladı.

"Biden bize ihanet etti"

Kampanyanın sözcülüğünü yapan Prof. Hassan Abdel Salam, basın toplantısında "Başkan'a karşı kampanya yapıyoruz. Buradaki temel fikir ona karşı kampanya yapmak ve 2024 seçimlerini kaybedeceğinden emin olmak." açıklamasını yaptı.

Gazze'deki İsrail saldırılarına Biden'ın "dur" demediğini kaydeden Salam, "Başkan Biden bize ihanet etti, çünkü insan onuru ve hayatını (Gazze'de) hiçe saydı. 2,2 milyon Gazzeli suya dahi erişemiyorken sizin için oy kullanmanın anlamı nedir?" değerlendirmesini yaptı.

Biden'ın muhtemel rakibi Donald Trump için de oy kullanmayı hiçbir şekilde düşünmediklerini vurgulayan Salam, "Amerika'nın üzerine kurulu olduğu temel hak ve değerleri dikkate alan birinin başkan olmasını istiyoruz." dedi.

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) Minnesota temsilcisi Jaylani Hussain de Biden'ı, Gazze konusunda "hassas ve tutarlı" olmaya davet ettiklerini söyledi.

Toplantıya katılan diğer Müslüman STK temsilcileri de 2024 seçimleri öncesinde Biden yönetimini Gazze politikaları nedeniyle eleştirirken, Amerikalı Müslümanlara oy tercihleri konusunda çağrı yaptı.

Öte yandan PEW Araştırma Merkezinin 2020 seçimleri için yaptığı araştırmada, ABD genelinde oy kullanan Amerikalı Müslümanların yaklaşık yüzde 60'ının Biden'a oy verdiği kaydedilmişti.