Amik Ovası'nda bereketli soğan hasadı

Çiftçi Reşit Kaya: "Tarlada soğanın fiyatı 15 TL ile 20 TL iken marketlerde 25 TL ile 30 TL arasında değişiyor"

Tarım İşçisi Hüseyin Elmaslı: "45 dönümlük tarlada soğan hasadı yapıyoruz ve bu yıl rekoltemiz baya yüksek"

HATAY - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bereketli Amik Ovası'nda yılın ilk soğan hasadı başladı. İhracat yoluyla Rusya başta olmak üzere balkan ülkelerine ihraç edilen soğan, tarladan 15 TL ile 20 TL arasında alıcı buluyor.

Türkiye'nin en bereketli topraklarından olan ve birçok ürünün yetiştiği Hatay'ın Amik Ovası'nda baharın gelmesiyle ürünler hasat edilmeye başlandı. Reyhanlı ilçesi Bükülmez Mahallesi'nde 45 dönümlük tarlada ekimi yapılan soğanda da hasat başladı. Kuraklığa rağmen rekoltenin yüksek olduğu soğan, tarladan 15 TL ile 20 TL'yi bulan fiyatlarla alıcı buluyor. Hasat edilen soğanların ihracat yoluyla Rusya gibi balkan ülkelerine gönderildiğini ifade eden üretici Reşit Kaya, Eylül ayına kadar soğan hasadının devam edeceğini söyledi.

"Tarlada soğanın fiyatı 15 TL ile 20 TL iken marketlerde 25 TL ile 30 TL arasında değişiyor"

Amik Ovası'nda yılın ilk soğan hasadının başlandığını ifade eden Reşit Kaya, "Burası Reyhanlı ilçesi Amik Ovası'ndayız. Amik Ovası ve Çukurova bölgesinde soğan hasadına başladık. Soğan hasatları daha tam başlamadan fiyatlarda değişiklikler başladı. Yetkililerden ihracat yollarını açık tutmalarını rica ediyoruz. Soğan hasadı Eylül ayına kadar devam edecek. Soğan hasadında tonajlarımız ve rekolte bu yıl iyi gidiyor. Bazı çeşitlerimizde don vurdu ama genel olarak rekolte yüksek. Tarlada soğanın fiyatı 15 TL ile 20 TL iken marketlerde 25 TL ile 30 TL arasında değişiyor. Hasat çoğaldıkça fiyatlarda azalmalar görülebilir. Rusya pazarına soğanları gönderiyoruz. Rusya'ya soğan giderse ve fiyatı 10 TL'nin aşağısına düşmezse üretici üretime devam eder. 10 TL'nin aşağısına düşerse üretim yapacak kazanç elde edemez. Bütün çiftçilerimizin en büyük sorunu kuraklıktır. Her yıl Amik Ovası'na ortalama 700 kilogram yağmur yağarken bu yıl ise 100 kilogram yağdı. Bu durumda kuraklığa sebep oldu. Üreticimiz gece gündüz durmadan üretimi yaptı. Ülkemizin hizmetine soğanları sunuyoruz" dedi.

" 45 dönümlük tarlada soğan hasadı yapıyoruz ve bu yıl rekoltemiz baya yüksek"

Zor şartlarda 45 dönümlük tarlada soğan hasadı yaptıklarını söyleyen tarım işçisi Hüseyin Elmaslı, "Burada 45 dönümlük tarlada soğan hasadı yapıyoruz. Hasat çok iyi gidiyor ve bu yıl rekoltemiz baya yüksek. Sabahları erken kalkmak bizleri zorluyor. Soğanlar toplanıp boyutlarına göre üçe ayrılıyor" ifadelerini kullandı.